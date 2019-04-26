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У Кривому Розі заявили про силове захоплення окружної виборчої комісії

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Член окружної виборчої комісії у місті Кривий Ріг заявила про силовий захват ОВК. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила член ОВК Інна Іванченко, передає УНН.

"Увага! Силовий захват ОВК 33: щойно, 26 квітня, директор авіаколеджу, в будівлі якого розташована ОВК 33 (Кривий Ріг), силою заблокував приміщення ОВК, відключив світло і виставив членів ОВК на вулицю", - написала Іванченко.

Як повідомляв УНН, у Кривому Розі жінка у стані алкогольного сп'яніння з'їла бюлетень.

Нагадаємо, на виборчих дільницях 21 квітня померли двоє людей.

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