У Кривому Розі нетверезий водій на смерть збив двох жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Вранці у Кривому Розі водій, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на двох жінок 21 та 27 років, внаслідок чого останні загинули. Про це УНН повідомили у Криворізькому відділі поліції.
"Близько 4:00 ранку по вулиці Світлогірська у Кривому Розі 27-річний водій, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на двох жінок 21 та 27 років у той час, коли останні йшли по проїжджій частині дороги. Внаслідок ДТП одну з них відкинуло на вітрину магазину, іншій відірвало руку та ногу. Обидві від отриманих травм загинули на місці", – йдеться в повідомленні.
Далі автомобіль продовжував рух, однак з'їхав у кювет і перекинувся на дах.
"Водій отримав легкі тілесні ушкодження. Поліцейськими була проведена перевірка на стан алкогольного сп'яніння. У крові водія було виявлено 1,4 проміле алкоголю", – зазначили в поліції.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України. Наразі вирішується питання щодо затримання водія в порядку ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, у ДТП на Полтавщині загинув помічник народного депутата Олександра Вілкула.