У Кривому Розі чоловік стріляв у поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловік намагався втекти від правоохоронців та стріляв у їхній бік із пістолета. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 29 січня у Саксаганському районі місті Кривій Ріг під час виконання своїх функціональних обов’язків правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка для встановлення його особи.
При спілкуванні з поліцейськими містянин помітно занервував та спробував втекти. При цьому дістав пістолет та вистрілив у бік патрульних.
Чоловіка затримали. Ним виявився 39-річний місцевий житель. У порушника вилучили пістолет травматичної дії з набоями та направили їх на експертизу.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За стрільбу в поліцейських затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Обставини справи встановлюються.
Нагадаємо, у Києві біля кафе у Гідропарку конфлікт переріс у стрілянину, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.