В Кривом Роге мужчина стрелял в полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина пытался скрыться от правоохранителей и стрелял в их сторону из пистолета. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, 29 января в Саксаганском районе городе Кривой Рог во время выполнения своих функциональных обязанностей правоохранители остановили подозрительного мужчину для установления его личности.
При общении с полицейскими горожанин заметно занервничал и попытался скрыться. При этом достал пистолет и выстрелил в сторону патрульных.
Мужчину задержали. Им оказался 39-летний местный житель. У нарушителя изъяли пистолет травматического действия с патронами и направили их на экспертизу.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). За стрельбу в полицейских задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. Обстоятельства дела устанавливаются.
Напомним, в Киеве возле кафе в Гидропарке конфликт перерос в стрельбу, в результате чего два человека получили ранения.