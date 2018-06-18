У Криму знову обшукують кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У місті Старий Крим у тимчасово окупованому Росією Криму в понеділок кримського татарина та його доньку після обшуку відвезли до Сімферополя. Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook, передає УНН.
"Обшук у м. Старий Крим, вул.Абрикосова, 38. Приїхав ЗМОП о 6.40 ранку до Сейтумерова Юнуса. Вдома разом з ним перебували дружина та діти. Після закінчення обшуку господаря будинку та його доньку відвезли до Сімферополя", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, 4 червня 2018 року об 11:00 мало відбутися оголошення вироку Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову, фігурантам по "справі 26 лютого", проте суд був перенесений на 13 червня.
Нагадаємо, в підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя представник прокуратури пред'явив звинувачення п'ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеміров звинувачуються російською владою за ч. 2 ст. 212 "Участь у масових заворушеннях".