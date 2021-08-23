У Криму священника ПЦУ засудили до штрафу понад 10 тис. рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Криму за "незаконну місіонерську діяльність" архімандрита Даміана засудили до штрафу 15 тис. рублів. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
Деталі
Підконтрольний РФ Білогірський районний суд у тимчасово окупованому Криму засудив за "незаконну місіонерську діяльність" архімандрита Даміана, настоятеля чоловічого монастиря Кримської єпархії Православної церкви України до штрафу у розмірі 15 тис. російських рублів.
Священика звинуватили у звершенні молитви у себе вдома, бо територія, на якій розташований будинок – приватна. На одній половині мешкає Даміан, а на іншій розташовано монастир.
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"Засуджую рішення так званого Білогірського районного суду, спрямоване на залякування парафіян Православної церкви України в тимчасово окупованому Криму... Закликаю міжнародну спільноту рішуче відреагувати на злочинні дії країни-окупанти, які мають на меті знищення Православної церкви України та переслідування її вірян", – написала Денісова у Facebook.
Додамо
Вироки і переслідування за релігійними переконаннями представників Православної церкви України є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії.
Унаслідок репресій РФ, із 49 релігійних організацій Православної церкви України залишилось 5. Зменшилася й кількість священнослужителів з 22 до 4. Десятки храмів, молитовних будинків і місць богослужіння під контролем окупаційної адміністрації РФ.
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