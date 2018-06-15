У Криму суд на два місяці продовжив арешт українському активісту Балуху
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху до 14 серпня, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
Рішення оголосила суддя Тетяна Пиркало. Дата наступного судового засідання - 22 червня о 15:00.
Як повідомляв УНН, 15 червня активісту стало погано в залі суду. Приїхала швидка допомога, лікарі зробили укол Балуху, однак стан його здоров'я не покращився.
Роздольненський суд 15 червня допитав колишню дружину голодуючого в СІЗО Сімферополя українського активіста Володимира Балуха Наталю.
Наталія Балух пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ІТТ Роздольненського району Анатолієм Ткаченко. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.
За інформацією українського МЗС, ув'язнений в анексованому Криму український активіст перебуває в критичному стані.
Так, Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.
Після анексії Криму Балух вивісив у дворі свого будинку український прапор. ФСБ РФ затримала активіста 8 грудня 2016 року.
Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе активіст, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Українець свою провину не визнав.
Активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.