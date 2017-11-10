У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа таки відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Протокольні служби продовжують обговорення зустрічі президентів Росії і США на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В'єтнамі, але лідери так чи інакше поспілкуються. Про це заявив прес-секретар презідентна РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"По лінії протокольних служб триває обговорення. Ясності поки немає. Від наших американських колег надходить суперечлива інформація", - сказав журналістам Д.Пєсков.
"Так чи інакше в кулуарах зустріч відбудеться", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональдт Трамп не проводитиме окремої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.