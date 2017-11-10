У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа таки відбудеться

"По лінії протокольних служб триває обговорення. Ясності поки немає. Від наших американських колег надходить суперечлива інформація", - сказав журналістам Д.Пєсков.

"Так чи інакше в кулуарах зустріч відбудеться", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональдт Трамп не проводитиме окремої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.