В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа таки состоится

"По линии протокольных служб продолжается обсуждение. Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация", - сказал он журналистам.

"Так или иначе в кулуарах встреча состоится", - добавил Д.Песков.

Напомним, сегодня прес-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональдт Трамп не будет проводить отдельной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.