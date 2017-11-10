В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа таки состоится
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Протокольные службы продолжают обсуждение встречи президентов России и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, но лидеры так или иначе пообщаются. Об этом заявил пресс-секретарь президентна РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"По линии протокольных служб продолжается обсуждение. Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация", - сказал он журналистам.
"Так или иначе в кулуарах встреча состоится", - добавил Д.Песков.
Напомним, сегодня прес-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональдт Трамп не будет проводить отдельной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.