У Кремлі заявили, що лідери "нормандської четвірки" поговорять по телефону
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Лідери "нормандської четвірки" проведуть телефонну розмову, під час якої буде обговорено доповідь місії ОБСЄ щодо України. Про це повідомив журналістам помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ця розмова має бути проведена на тлі узагальненої доповіді місії ОБСЄ. Коли місія надасть таку доповідь зі своїми міркуваннями і пропозиціями, то лідери "четвірки" можуть цю доповідь обговорити в ході телефонної розмови", - сказав Ю.Ушаков.
Він зазначив, що під час недавнього візиту президента РФ Володимира Путіна до Парижа була досягнута домовленість, що "нормандський формат" повинен і далі продовжувати працювати і до нього підключиться новий президент Франції.
За словами Ю.Ушакова, президент Франції поінформував В.Путіна про свою зацікавленість "відігравати активну роль під час роботи нормандського формату". Представник Кремля зазначив, що новий президент Франції має намір активізувати цю роботу.
Нагадаємо, заступник голови МЗС О.Зеркаль розповіла, коли має відбутися зустріч у "нормандському форматі".