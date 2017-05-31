В Кремле заявили, что лидеры "нормандской четверки" поговорят по телефону
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Лидеры "нормандской четверки" проведут телефонный разговор, во время которого будет обсужден доклад миссии ОБСЕ по Украине. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Эта беседа должна быть проведена на фоне обобщенного доклада миссии ОБСЕ. Когда миссия предоставит такой доклад со своими соображениями и предложениями, то лидеры "четверки" могут этот доклад обсудить в ходе телефонного разговора", - сказал Ю.Ушаков.
Он отметил, что во время недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Париж была достигнута договоренность, что "нормандский формат" должен и дальше продолжать работать и к нему подключится новый президент Франции.
По словам Ю.Ушакова, президент Франции проинформировал В.Путина о своей заинтересованности "играть активную роль во время работы нормандского формата". Представитель Кремля отметил, что новый президент Франции намерен активизировать эту работу.
Напомним, заместитель главы МИД Е.Зеркаль рассказала, когда должна состояться встреча в "нормандском формате".