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У Кремлі заявили про відсутність "переможців" і "переможених" на саміті в Парижі

Київ • УНН

 • 10453 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає неправильним говорити про переможців або переможених на саміті в “нормандському форматі”, який відбувся 9 грудня в Парижі. Про це Пєсков сказав журналістам в середу, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Тут недоречно говорити про те, хто був переможцем, хто був тим, хто програв на цьому саміті... Усі переслідували одну мету — відновити роботу „нормандського формату“ після тривалої перерви і відновити реальні зусилля у пошуках врегулювання конфлікту на південному сході України”, — сказав Пєсков.

За його словами, “певні кроки, важливі кроки зроблені в цьому напрямку, але набагато більше ще належить зробити”.

Нагадаємо, зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбулася в Єлисейському палаці 9 грудня. Після зустрічі Офіс Президента опублікував підсумкове рішення саміту.

Українські Національні Новини

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