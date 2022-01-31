У Кремлі стривожилися через заяву Лондона про нові санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Заяви Міністерства закордонних справ Великої Британії щодо можливих санкцій проти Росії є тривожними. Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН із посиланням на ТАСС.
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Пєсков заявив, що заяви МЗС Великої Британії про можливі санкції проти Росії демонструють непередбачуваність Лондона.
"Це дуже тривожна заява з Лондона. Я думаю, тривожна не лише для нас, для наших компаній. Це демонструє непередбачуваність Лондона, і, напевно, це привід для серйозного занепокоєння взагалі для міжнародних фінансових структур та бізнес-структур", - сказав Пєсков.
Представник Кремля також повідомив, що кілька великих британських компаній виступають як стратегічні партнери, співінвестори, акціонери багатьох російських компаній.
Крім того, на його думку, заяви про нові санкції нібито підривають інвестиційну привабливість Сполученого Королівства.
"Надзвичайно тривожна ситуація та заява, яка підриває інвестиційну привабливість і взагалі привабливість Великої Британії як такої", - сказав він.
Прессекретар Путіна заявив, що Росія у разі санкцій дасть відповідь, яка враховує національні інтереси.
"Атака однієї окремо взятої країни на російський бізнес, звичайно, має на увазі заходи у відповідь, і ці заходи буде сформульовано виключно з урахуванням наших власних інтересів, з огляду на наші власні інтереси у разі, якщо це буде потрібно", - сказав Пєсков.
Контекст
Глава МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що Велика Британія розширить санкції проти РФ цього тижня у зв'язку із ситуацією навколо України.
За даними The Times, уряд Великої Британії планує в межах нового жорсткого режиму санкцій заморозити активи пов'язаних з Кремлем російських компаній і заборонити в'їзд до країни кільком особам, якщо Росія вторгнеться в Україну.