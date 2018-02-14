У Кремлі розповіли подробиці телефонної розмови Порошенка і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Кремлі розповіли, що президент Росії Володимир Путін і президент України Петро Порошенко провели телефонні переговори 12 лютого за ініціативою української сторони. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
За словами Д.Пєскова, Президент України висловив співчуття у зв'язку з катастрофою Ан-148.
"Він говорив про готовність взаємодіяти за лінією заводу виробника, з'ясування причин авіакатастрофи", - зазначив прес-секретар.
Також лідери обговорили хід виконання мінських угод і ситуацію з обміном полоненими між Києвом і Донбасом.
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"Згадувалася тема необхідності продовження розпочатого до Нового року процесу обміну утримуваними особами. Дійсно, президенти більш детально зупинилися на цій темі", - уточнив прес-секретар.
Відзначимо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерело повідомило, що П.Порошенко і В.Путін провели телефонну розмову з приводу третьої річниці "Мінська-2". Зазначалося, що президенти обговорили порядок зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки", яка відбудеться 16 лютого в Мюнхені.