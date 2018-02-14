В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Порошенко и Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонные переговоры 12 февраля по инициативе украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По словам Д.Пескова, Президент Украины выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148.
"Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы", — отметил пресс-секретарь.
Также лидеры обсудили ход выполнения минских соглашений и ситуацию с обменом пленными между Киевом и Донбассом.
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"Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — уточнил пресс-секретарь.
Отметим, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник сообщило, что П.Порошенко и В.Путин провели телефонный разговор по поводу третьей годовщины заключения вторых минских договоренностей. Отмечалось, что президенты обсудили повестку встречи глав МИД стран "нормандской четверки", которая пройдет 16 февраля в Мюнхене.