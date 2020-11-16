У Кременчуці судитимуть ексголову правління банку за розтрату 9 млн доларів банківських коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Кременчуці до Автозаводського районного суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього голови правління одного із банків за фактом розтрати понад 9 млн доларів банківських коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"Офісом Генерального прокурора скеровано до Автозаводського районного суду міста Кременчука обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління одного із банків за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що посадовець розтратив понад 9 млн доларів коштів банку під час передачі у заставу грошей, які перебували на кореспондентських рахунках цього банку в іноземній державі.
Нагадаємо, у справі незаконного заволодіння 28 мільйонів гривень екскерівникам ПАТ "Вектор Банк" повідомлено про підозру та завершено досудове розслідування.