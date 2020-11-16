У Кременчуці судитимуть ексголову правління банку за розтрату 9 млн доларів банківських коштів

"Офісом Генерального прокурора скеровано до Автозаводського районного суду міста Кременчука обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління одного із банків за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що посадовець розтратив понад 9 млн доларів коштів банку під час передачі у заставу грошей, які перебували на кореспондентських рахунках цього банку в іноземній державі.

Нагадаємо, у справі незаконного заволодіння 28 мільйонів гривень екскерівникам ПАТ "Вектор Банк" повідомлено про підозру та завершено досудове розслідування.