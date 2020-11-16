В Кременчуге осудят экс-главу правления банка за растрату 9 млн долларов банковских средств
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Кременчуге в Автозаводской районный суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего главы правления одного из банков по факту растраты более 9 млн долларов банковских средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"Офисом Генерального прокурора направлено в Автозаводской районный суд Кременчуга обвинительный акт в отношении бывшего главы правления одного из банков по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что чиновник растратил более 9 млн долларов средств банка при передаче в залог денег, находившихся на корреспондентских счетах этого банка в иностранном государстве.
Напомним, по делу незаконного завладения 28 млн гривен екскеривникам ПАО "Вектор Банк" сообщено о подозрении и завершено досудебное расследование.