У Краматорську відкрили пам’ятну дошку 16-річному юнаку, якого розстріляли бойовики

“Сьогодні, у День Гідності та Свободи в Краматорську відкрили пам’ятну дошку Народному Герою України Степанові Чубенку. 16-тирічного хлопця у липні 2014 схопили на блокпості рашистські недолюди за те, що русяве і блакитнооке хлоп’я мало на собі жовто-блакитну стрічку та шарф футбольного клубу. Після звірячих катувань, юнака розстріляли”, — написав на своїй сторінці

Зазначається, що пам’ятну дошку відкрили у фойє краматорської школи № 12, де вчився Степан Чубенко.