У Краматорську відкрили пам’ятну дошку 16-річному юнаку, якого розстріляли бойовики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Краматорську відкрили пам’ятну дошку 16-річному Народному Герою України Степанові Чубаренку, якого в липні 2014 року бойовики розстріляли за те, що він мав при собі жовто-блакитну стрічку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Сьогодні, у День Гідності та Свободи в Краматорську відкрили пам’ятну дошку Народному Герою України Степанові Чубенку. 16-тирічного хлопця у липні 2014 схопили на блокпості рашистські недолюди за те, що русяве і блакитнооке хлоп’я мало на собі жовто-блакитну стрічку та шарф футбольного клубу. Після звірячих катувань, юнака розстріляли”, — написав на своїй сторінці
Зазначається, що пам’ятну дошку відкрили у фойє краматорської школи № 12, де вчився Степан Чубенко.