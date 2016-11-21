В Краматорске открыли памятную доску 16-летнему юноше, которого расстреляли боевики

"Сегодня, в День Достоинства и Свободы в Краматорске открыли памятную доску Народному Герою Украины Степану Чубенко. 16-летнего парня в июле 2014 схватили на блокпосту рашистские недочеловеки за то, что русый и голубоглазый мальчик имел при себе желто-голубую ленту и шарф футбольного клуба. После зверских пыток, юношу расстреляли", - написал он на своей странице.

Отмечается, что памятную доску открыли в фойе краматорской школы № 12, где учился Степан Чубенко.