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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В Краматорске открыли памятную доску 16-летнему юноше, которого расстреляли боевики

Киев • УНН

 • 13520 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Краматорске открыли памятную доску 16-летнему Народному Герою Украины Степану Чубаренко, которого в июля 2014 года боевики расстреляли за то, что он имел при себе желто-голубую ленту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

В Краматорске открыли памятную доску 16-летнему юноше, которого расстреляли боевики

"Сегодня, в День Достоинства и Свободы в Краматорске открыли памятную доску Народному Герою Украины Степану Чубенко. 16-летнего парня в июле 2014 схватили на блокпосту рашистские недочеловеки за то, что русый и голубоглазый мальчик имел при себе желто-голубую ленту и шарф футбольного клуба. После зверских пыток, юношу расстреляли", - написал он на своей странице.

Отмечается, что памятную доску открыли в фойе краматорской школы № 12, где учился Степан Чубенко.

Украинские Национальные Новости

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