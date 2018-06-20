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У Краматорську матір лишила чотирьох дітей без нагляду і зникла

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 червня. УНН. Патрульні поліцейські виявили у Краматорську чотирьох дітей без батьківського догляду. Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Краматорська, передає УНН

Невідомий чоловік повідомив правоохоронцям, що його знайома після святкування дня народження доньки, на якому вживала алкогольні напої, пішла з дому та не повернулася. Прибувши на місце виклику, патрульні виявили без догляду чотирьох неповнолітніх дітей: дівчаток 14-ти, 13-ти та 7-ми та хлопчика 8-ми років.

"Діти були недоглянуті, брудні спали на підлозі без постільної білизни. В самому домі було сміття, брудний посуд, а ще – не було ванної кімнати та відсутня вода", - зазначили у відомстві

Сусіди розповіли поліцейським, що мати регулярно покидає дітей, ніде не працює та живе за рахунок виплат на малечу. Наразі дітей передали до комунальної медичної установи. Усю інформацію передали до ювенальної превенції Краматорська.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео того, як жінка разом з чоловіком вживали наркотики при дворічній дитині. Жінка заплатить штраф 34 гривні. 

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