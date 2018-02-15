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У Костянтинівці чоловік впіймав ґвалтівника своєї неповнолітньої доньки

У Костянтинівці чоловік впіймав ґвалтівника своєї неповнолітньої доньки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Прокуратура м. Костянтинівка спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який зґвалтував 10-річну дитину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, інформує УНН.

5 грудня, близько 15:00, до чергової частини поліції надійшло повідомлення від мешканця Костянтинівки про те, що ним щойно затримано чоловіка, який зґвалтував його малолітню доньку.

”Досудовим розслідуванням установлено, що 10-річна дівчинка поверталась зі школи додому та між 9 та 10 поверхами свого будинку її затримав невідомий чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Погрожуючи дитині вбивством, зловмисник вивів її з під’їзду та силоміць затягнув у покинуту будівлю, що знаходилась неподалеку. Побоюючись викриття та продовжуючи залякування, чоловік відібрав у дитини мобільний телефон, вдарив в обличчя, змусив її роздягнутися та задовольнив свою статеву пристрасть”, – повідомили в прокуратурі.

У пошуках доньки, яка не відповідала на дзвінки, батько прийшов до вказаної будівлі, де застав правопорушника на місці скоєння злочину.

”На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої особи) КК України, стосовно затриманого чоловіка, раніше судимого за майнові злочини, направлено до суду для розгляду по суті” – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 11 січня поточного року до поліції Івано-Франківської області звернулася жителька Коломийського району, яка повідомила, що з її внучкою, яка мешкає в одному із сіл Косівського району, вітчим вступає у статеві зносини.

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