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У Конгресі США схвалили резолюцію про політв'язнів в окупованому Криму

У Конгресі США схвалили резолюцію про політв'язнів в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію на підтримку нових санкцій проти російських чиновників, причетних до політично мотивованих арештів Росією, зокрема, в окупованому Криму. Про це сказано у документі, опублікованому на сайті Конгресу, передає УНН.

"Список російських політв'язнів, складений правозахисним центром "Меморіал", включає журналістів, активістів громадянського суспільства, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України із незаконно анексованого Криму... Палата представників засуджує практику позбавлення волі за політичними мотивами у Російській Федерації, яка порушує міжнародні зобов'язання країни в області прав людини і верховенства закону, і висловлює свою солідарність з усіма особами, незаконно ув'язненими у тюрму у Російській Федерації", - сказано у резолюції.

Крім того, Палата представників закликала державного секретаря і міністра фінансів використовувати свої повноваження відповідно до "Закону Магнітського" для введення санкцій відносно посадових осіб уряду Російської Федерації, відповідальних за порушення прав людини у формі позбавлення волі за політичними мотивами.

Як повідомляв УНН раніше, у Держдепі США заявили, що Україна повинна залишатися головною у порядку денному ОБСЄ, а Росія - виконати свої зобов'язання по "мінським угодам".

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