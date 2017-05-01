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У конгресі США домовилися про прийняття бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Учасники переговорів в Конгресі США досягли домовленості про використання близько трильйона доларів федеральних витрат, що дозволить уникнути припинення роботи урядових установ, яке могло статися цього тижня, і дасть їм можливість працювати до 30 вересня, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

У конгресі США домовилися про прийняття бюджету

Зазначається, що угода, якої досягли пізно ввечері 30 квітня, передбачає збільшення військових витрат, але не включає фінансування для пропонованої президентом США Дональдом Трампом стіни на кордоні з Мексикою.

Угоду ще мають затвердити Палата представників і Сенат у повному складі. Очікується, що це станеться цього тижня.

Так, 28 квітня конгрес схвалив законопроект про заборону витрат, що дозволило запобігти закриттю уряду. Законопроект надає Конгресу ще один тиждень для розробки федеральних витрат на решту фінансового року.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп підписав законопроект щодо короткострокового бюджету до 5 травня.

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