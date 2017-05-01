В конгрессе США договорились о принятии бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Участники переговоров в Конгрессе США достигли договоренности об использовании около триллиона долларов федеральных расходов, что позволит избежать прекращения работы правительственных учреждений, которое могло произойти на этой неделе, и даст им возможность работать до 30 сентября, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что соглашение, которого достигли поздно вечером 30 апреля, предусматривает увеличение военных расходов, но не включает финансирования для предлагаемой президентом США Дональдом Трампом стены на границе с Мексикой.
Соглашение еще должны утвердить Палата представителей и Сенат в полном составе. Ожидается, что это произойдет на этой неделе.
Так, 28 апреля конгресс одобрил законопроект о запрете расходов, что позволило предотвратить закрытие правительства. Законопроект предоставляет Конгрессу еще одну неделю для разработки федеральных расходов на остальные финансового года.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о краткосрочного бюджета до 5 мая.