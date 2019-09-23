У Конго вже вдруге збираються вакцинуватися від Еболи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров'я сьогодні заявили, що наступного місяця Демократична Республіка Конго представить вже другу вакцину для боротьби з вірусом Ебола, який вбив понад 2100 осіб у країні, передає УНН із посиланням на AFP.
Про це стало відомо, коли група допомоги "Лікарі без кордонів" (MSF) звинуватила ВООЗ в обмеженій видачі першої вакцини проти Еболи в ДРК.
"Органи охорони здоров'я в Демократичній Республіці Конго (ДРК) оголосили про впровадження другої експериментальної вакцини проти Еболи, виробленої Johnson & Johnson, з середини жовтня", - йдеться у повідомленні.
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У виданні зазначають, що ця вакцинація проводитиметься у вигляді 2-х дозового курсу з інтервалом у 56 днів, щеплення буде робитися групам населення, яким загрожує ризик, а також в районах, де відсутня активна передача вірусу Ебола — у якості додаткового інструменту для розширення захисту від вірусу.
Повідомляється також, що, за даними ВООЗ, станом на 17 вересня, у ДРК було зареєстровано в цілому 3145 випадків Еболи з моменту її спалаху понад рік тому, серед яких 2103 людини померли.
Нагадаємо, ВООЗ запровадила статус надзвичайної ситуації у міжнародних масштабах через масове поширення вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго.