В Конго уже второй раз собираются вакцинироваться от Эболы

Об этом стало известно, когда группа помощи "Врачи без границ" (MSF) обвинила ВОЗ в ограниченной выдаче первой вакцины против Эболы в ДРК.

"Органы здравоохранения в Демократической Республике Конго (ДРК) объявили о внедрении второй экспериментальной вакцины против Эбола, произведенной Johnson & Johnson, со середины октября", - говорится в сообщении.

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В издании отмечают, что эта вакцинация будет проводиться в виде 2-х дозового курса с интервалом в 56 дней, прививка будет делаться группам населения, которым грозит риск, а также в районах, где отсутствует активная передача вируса Эбола - в качестве дополнительного инструмента для расширения защиты от вируса.

Сообщается также, что, по данным ВОЗ, по состоянию на 17 сентября, в ДРК было зарегистрировано в общей сложности 3145 случаев Эболы с момента вспышки более года назад, среди которых 2103 человека умерли.

Напомним, ВОЗ ввела статус чрезвычайной ситуации в международных масштабах из-за массового распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго.