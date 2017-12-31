У Конго відключили інтернет і SMS перед опозиційними мітингами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Влада Демократичної Республіки Конго (ДРК) з міркувань "державної безпеки" розпорядилися відключити інтернет і заблокувати пересилання SMS-повідомлень напередодні антиурядових демонстрацій в країні, повідомляє УНН з посиланням на портал ACTUALITE.CD.
“З міркувань безпеки та відповідно до статті 46 закону ... про телекомунікації в Демократичній Республіці Конго з 18 години суботи 30 грудня 2017 року і до нового розпорядження потрібно припинити надання таких послуг: SMS, інтернет”, — заявила міністра зв’язку країни Емері Окунджі.
Зазначено, що, за даними ЗМІ, в неділю в великих містах ДРК пройдуть акції, учасники яких хочуть закликати президента країни відмовитися від зміни конституції. Також демонстранти вимагають звільнення політв’язнів.
Як повідомляв УНН, внаслідок масових антиурядових протестів, які третій день тривають в містах Ірану, загинули двоє демонстрантів.