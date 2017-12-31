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В Конго отключили интернет и SMS перед оппозиционными митингами

Киев • УНН

 • 10440 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) из соображений “государственной безопасности” распорядились отключить интернет и заблокировать пересылки SMS-сообщений накануне антиправительственных демонстраций в стране, сообщает УНН со ссылкой на портал ACTUALITE.CD.

В Конго отключили интернет и SMS перед оппозиционными митингами

“Из соображений безопасности и согласно статье 46 закона ... о телекоммуникациях в Демократической Республике Конго с 18 часов субботы 30 декабря 2017 года и до нового распоряжения нужно прекратить предоставление следующих услуг: SMS, интернет”, — заявила министра связи страны Эмери Окунджи.

Отмечено, что, по данным СМИ, в воскресенье в крупных городах ДРК пройдут акции, участники которых хотят призвать президента страны отказаться от изменения конституции. Также демонстранты требуют освобождения политзаключенных.

Как сообщал УНН, в результате массовых антиправительственных протестов, которые третий день продолжаются в городах Ирана, погибли двое демонстрантов.

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