У Конго підтвердили вже 63 випадки захворювання на Еболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Демократичній республіці Конго підтвердили 63 випадки захворювання на вірус Ебола, передає УНН з посиланням на AFP.
Усього в Конго зарестрували 90 випадків захворювання на вірус Ебола, з них 63 підтверджені лабораторно і 27 ймовірні.
Також зафіксовано 49 смертельних випадків від геморагічної лихоманки.
За даними міністерства охорони здоров’я, встановлено 2157 людей, які, можливо мали контакт з вірусом.
Всесвітня організація охорони здоров’я очікує, що кількість випадків захворювання на Еболу зросте.
“Ми не знаємо, чи були визначені всі можливі ланцюги передачі (захворювання — ред.)”, — сказав представник ВООЗ Тарик Ясаревич.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 78 випадків захворювання на вірус Ебола. З них 51 був підтверджений і 27 позначені як ймовірні.
Як повідомляв УНН, нові випадки зараження лихоманкою Ебола виявлені в Демократичній Республіці Конго (ДРК), в провінції Північне Ківу на початку травня.