У комітеті ВР розповіли, чи розглядатимуть завтра законопроект про брехню в деклараціях

“Так, завтра ми будемо розглядати це питання. Зазначу, що підставою для винесення рішення Конституційним судом було саме те, що не відповідає покарання за цей злочин його суспільній небезпеці. Тобто, малося на увазі позбавлення волі. Законопроект відновлює повністю положення е-декларування. У Верховній Раді була створена робоча група метою якої було напрацювання законопроекту, який відновлює е-декларування з урахуванням рішення Конституційного Суду. Це для того, щоб ми не занурились в ще більшу конституційну кризу... У нашій робочій групі ми не наполягали на будь-яких політичних речах, виключно — професійні. І ми напрацювали такий законопроект, який буде відповідати всім вимогам. Ми не можемо не враховувати, рішення КСУ, яке б у нас не було внутрішнє ставлення до нього. Мені вдалося переконати нашу фракцію, що цей законопроект треба вносити й треба підписувати”, - зазначив Алєксєєв.

Нардеп також нагадав про аналогічний законопроект Президента України Володимира Зеленського, в якому передбачається позбавлення волі за недостовірну інформацію в розмірі понад 4 мільйони гривень.

“Я можу спрогнозувати, що КСУ повторно може скасувати такий закон (законопроект Зеленського — ред.). І ще більше занурити країну в конституційну кризу. Ну, це в разі подання, а подання буде. Можете в цьому не сумніватися: 45 депутатів знову підпишуть. Я просто бачу позицію ОПЗЖ, “За майбутнє”. Щодо законопроекту робочої групи — не знаю. І Верховна Рада прийняла рішення обидва законопроекти направити до комітету правоохоронної діяльності. І ми в процесі будемо вирішувати або розробимо комітетський законопроект, який матиме компроміс між законопроектами”, - резюмував нардеп.

Нагадаємо, 1 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації. Аналогічний законопроект раніше зареєстрував і Президент України Володимир Зеленський.



У робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню в деклараціях цього тижня.

Додамо, що народний депутат України Ярослав Юрчишин заявив, що робоча група з урегулювання конституційної кризи не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо КСУ.