У Комітеті ВР з соцполітики розглянуть законопроект з надання чоловікам оплачуваної відпустки у зв’язку з народженням дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення планується розглянути законопроект щодо надання чоловікам можливості отримати оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний засідання Комітету.
Планується розглянути Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відпустки при народженні дитини.
У пояснювальній записці до проекту йдеться про те, що на сьогодні чоловіки, які перебувають в офіційному шлюбі можуть скористатися 14-денною відпусткою без збереження заробітної плати. Однак, закон залишає позаувагою тих, хто не перебуває в офіційному шлюбі, а крім того наносить істотно впливає на доходи батька новонародженої дитини.
Законопроектом пропонується надавати 14-денну відпустку після народження дитини із збереженням батькові робочого місця та заробітної плати. У випадку, якщо мова йде про матір одиначку, то на таку відпустку має право хтось із повнолітніх родичів породіллі.
Нагадаємо, на сьогоднішній день Україна на 172 місці за рівнем народжуваності в світі, а це — кaтастрофічно низький показник. Соціально відповідальний бізнес надає підтримку батькам, наприклад найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” запровадив програму за якою працівники, що стали батьками будуть щорічно отримувати фінансову підтримку.
Голова комітету ВР з питань зайнятості, соціальної політики та пенсійного забезпечення Людмила Денісова високо оцінила таку ініціативу компанії. В той же час вона повідомила, що на розгляді депутатів Верховної Ради кілька законопроектів щодо підтримки молодих матерів. В першу чергу варто переглянути суми і правила нарахування соціальних виплат на дітей.