Комитет ВР по соцполитике рассмотрит законопроект о предоставлении мужчинам оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка

Планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отпуска при рождении ребенка.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сегодня мужчины, находящиеся в официальном браке могут воспользоваться 14-дневным отпуском без сохранения заработной платы. Однако, закон оставляет вне своего регулирования тех, кто не состоит в официальном браке, а кроме того наносит существенное влияние на доходы отца новорожденного ребенка.

Законопроектом предлагается предоставлять 14-дневный отпуск после рождения ребенка с сохранением отцу рабочего места и заработной платы. В случае, если речь идет о матери одиночке, то на такой отпуск имеет право кто-то из совершеннолетних родственников роженицы.

Напомним, на сегодняшний день Украина на 172 месте по уровню рождаемости в мире, а это - кaтастрофично низкий показатель. Социально ответственный бизнес оказывает поддержку родителям, например крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" ввел программу по которой работники, ставшие родителями будут ежегодно получать финансовую поддержку.

Председатель комитета ВР по вопросам занятости, социальной политики и пенсионного обеспечения Людмила Денисова высоко оценила такую ​​инициативу компании. В то же время она сообщила, что на рассмотрении депутатов Верховной Рады несколько законопроектов по поддержке молодых матерей. В первую очередь следует пересмотреть суммы и правила начисления социальных выплат на детей.