У Колумбії в нічному клубі вибухнула граната: понад 30 осіб постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У колумбійському місті Каукасія в одному з нічних клубів невідомий зірвав гранату. Внаслідок інциденту 31 людина постраждала, передає УНН з посиланням на Caracol.
За словами мера міста Оскара Анібаль Суареса, гранату у розважальному закладі кинув 23-річний чоловік, який належить до числа вбивць, які перебувають на службі місцевого злочинного угруповання.
“Він уже здійснював недавно різні напади”, — додав мер, зазначивши, що після події були затримані чоловік і жінка, яких підозрюють у скоєнні цього злочину.
Також зазначено, що серед поранених 11 осіб перебувають у важкому стані.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху у Петербурзі постраждали 18 осіб.