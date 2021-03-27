У Колумбії під завалом на шахті опинилися 15 гірників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Щонайменше 15 гірників виявилися заблоковані в золотодобувній шахті, розташованій в центральній частині Колумбії. Про це в п'ятницю повідомив глава Національного гірничодобувного агентства Хуан Мігель Дуран, передає УНН.
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“В даний час активований протокол з надання екстреної допомоги через аварію на золотодобувній шахті, розташованій в муніципалітеті Неіра, департамент Кальдас. За нашими оцінками, 15 гірників пропали безвісти”, — написав він у своєму Twitter.
Деталі
За даними газети El Espectador, аварія на шахті сталася через сходження зсуву. На місці події працюють рятувальники.
Нагадаємо
Напередодні на Донеччині на шахті загинув гірник.