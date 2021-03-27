У Колумбії під завалом на шахті опинилися 15 гірників

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“В даний час активований протокол з надання екстреної допомоги через аварію на золотодобувній шахті, розташованій в муніципалітеті Неіра, департамент Кальдас. За нашими оцінками, 15 гірників пропали безвісти”, — написав він у своєму Twitter.

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За даними газети El Espectador, аварія на шахті сталася через сходження зсуву. На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо

Напередодні на Донеччині на шахті загинув гірник.