У Колумбії обрано нового президента

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29975 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 75475 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116964 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 168524 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 166336 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167992 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146091 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114892 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108161 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 305350 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
96 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89293 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176853 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 76033 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 64254 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 34051 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176853 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 305350 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 567219 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511376 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 33221 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89293 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119027 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142067 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155639 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

У Колумбії обрано нового президента

У Колумбії обрано нового президента

Київ • УНН

 • 194046 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Колумбії відбулися президентські вибори. Переміг представник лівих сил, колишній партизан Густаво Петро. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Петро стане першим лівим лідером Колумбії. Він обіцяв виборцям глибокі соціальні та економічні зміни.

Чинний президент Колумбії Іван Дуке вже привітав свого майбутнього наступника. Петра також привітали лідери низки іноземних держав. Президент Куби назвав його перемогу “історичною і всенародною”.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав Колумбію братньою країною, хоча відносини з нею були розірвані у 2019 році.

Також Петро привітав президент Мексики. Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав перемогу Петро “кінцем прокляття і світанком” для братнього народу.

Як зазначається, пропозиції Петро, ​​особливо щодо заборони нових нафтових проектів, лякають деяких інвесторів, хоча він пообіцяв дотримуватися поточних контрактів. Його перемога, ймовірно, викличе хвилювання на ринку доти, доки не буде оголошено склад його кабінету.

62-річний Петро вже двічі брав участь у президентських виборах у 2010 та 2018 роках, але тоді не досяг успіху.

Як розповідає CNN, у юності Петро став учасником лівого партизанського руху “Рух 19 квітня” (М19), заснованого на знак протесту у зв’язку з виборами 1970 року. У різні роки він працював членом Палати представників (нижня палата Конгресу) і сенатором. У 2012-2015 роках був мером Боготи. Петро планує відновити дипвідносини з Венесуелою і розглянути зміни умов Угоди про вільну торгівлю з США.

Нагадаємо 

Іван Дуке назвав дії російських військових в Україні геноцидом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$85,250.60
Золото
$3,148.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,913.02