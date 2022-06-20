У Колумбії обрано нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Колумбії відбулися президентські вибори. Переміг представник лівих сил, колишній партизан Густаво Петро. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Петро стане першим лівим лідером Колумбії. Він обіцяв виборцям глибокі соціальні та економічні зміни.
Чинний президент Колумбії Іван Дуке вже привітав свого майбутнього наступника. Петра також привітали лідери низки іноземних держав. Президент Куби назвав його перемогу “історичною і всенародною”.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав Колумбію братньою країною, хоча відносини з нею були розірвані у 2019 році.
Також Петро привітав президент Мексики. Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав перемогу Петро “кінцем прокляття і світанком” для братнього народу.
Як зазначається, пропозиції Петро, особливо щодо заборони нових нафтових проектів, лякають деяких інвесторів, хоча він пообіцяв дотримуватися поточних контрактів. Його перемога, ймовірно, викличе хвилювання на ринку доти, доки не буде оголошено склад його кабінету.
62-річний Петро вже двічі брав участь у президентських виборах у 2010 та 2018 роках, але тоді не досяг успіху.
Як розповідає CNN, у юності Петро став учасником лівого партизанського руху “Рух 19 квітня” (М19), заснованого на знак протесту у зв’язку з виборами 1970 року. У різні роки він працював членом Палати представників (нижня палата Конгресу) і сенатором. У 2012-2015 роках був мером Боготи. Петро планує відновити дипвідносини з Венесуелою і розглянути зміни умов Угоди про вільну торгівлю з США.
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