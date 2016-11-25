У КМДА заявили, що відповідальність за якість продуктів у школах несуть постачальники
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Відповідальність за якість продуктів харчування у школах мають нести постачальники, що забезпечують харчування учнів. Про це УНН повідомили у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту КМДА.
“Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини, готової продукції покладається на постачальника, організацію чи підприємство, що забезпечує харчування учнів. Щоденний контроль за організацією і якістю харчування покладається на засновників чи власників, керівників навчальних закладів, медичний персонал”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, якість шкільного харчування на державному рівні в Україні не контролюється.
За словами директора Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя Миколи Проданчука, задля наведення ладу у цій сфері треба відновити законодавство.
Також нагадаємо, нардеп С.Тригубенко наголосив на тому, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.
За його словами, протягом останніх місяців, школярі труїлися неякісним харчуванням в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях.
“Держпродспоживслужба вправно рапортує, що у кожному з випадків тримає ситуацію на контролі, проте, що планує та чи планує взагалі вживати аби тотально промоніторити якість шкільного харчування — не каже. А не каже, бо нічого в цьому напрямку не робить”, — зазначив він та запропонував батьківським комітетам на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.
“Готовий підтримати такі звернення до контролерів”, — зазначив С.Тригубенко.