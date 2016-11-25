В КГГА заявили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ответственность за качество продуктов питания в школах должны нести поставщики, обеспечивающие питание учащихся. Об этом сообщили УНН в Департаменте образования и науки, молодежи и спорта КГГА.
"Ответственность за безопасность и качество продуктов питания и продовольственного сырья, готовой продукции возлагается на поставщика, организацию или предприятие, обеспечивающее питание учащихся. Ежедневный контроль за организацией и качеством питания возлагается на учредителей или собственников, руководителей учебных заведений, медицинский персонал", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, качество школьного питания на государственном уровне в Украине не контролируется.
По словам директора Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя Николая Проданчука, для наведения порядка в этой сфере надо восстановить законодательство.
Также напомним, нардеп С.Тригубенко отметил, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.
По его словам, за последние месяцы школьники травились некачественным питанием в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.
"Госпродпотребслужба умело рапортует, что в каждом из случаев держит ситуацию на контроле, однако, что планирует и планирует ли вообще действовать, чтобы тотально промониторить качество школьного питания - не говорит. А не говорит, потому что ничего в этом направлении не делает", - отметил он и предложил родительским комитетам на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.
"Готов поддержать такие обращения к контроллерам", - отметил С.Тригубенко.