У "Київводоканалі" розповіли, хто скидає відходи у поверхневі води
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У поверхневі води Києва здійснюють скиди "промивних вод" після виробництва Бортницька станція аерації та Деснянська водопровідна станція. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ПрАТ АК "Київводоканал".
"Основні об'єкти "Київводоканалу", які здійснюють скиди у поверхневі води, це Бортницька станція аерації та Деснянська водопровідна станція. Деснянська водопровідна станція скидає у Русанівську протоку так звані "промивні води" – це вода, що залишається після промивки фільтрів і містить лише речовини природного походження, вилучені з річкової води в процесі перетворення її на питну. Ніяких шкідливих хімічних домішок така вода не має", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що скид промивних вод у річку здійснюється згідно з дозволом на спеціальне водокористування та гранично допустимим скидом речовин із зворотними водами.
"Якісні показники скиду "зворотних вод" щомісячно контролюються лабораторією Деснянської водопровідної станції. За результатами проведених Товариством у 2019 році та у попередні періоди досліджень складу промивних вод, перевищення нормативних показників немає, отже, умови дозволу Товариством не порушуються. Крім того, навколо місця скиду організовано санітарну зону", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у столичному водоканалі розповіли, як будуть забезпечувати водою у разі забруднення Дніпра.