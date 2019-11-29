В "Киевводоканале" рассказали, кто сбрасывает отходы в поверхностные воды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В поверхностные воды Киева осуществляют сбросы "промывных вод" после производства Бортницкая станция аэрации и Деснянская водопроводная станция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЧАО АК "Киевводоканал".
"Основные объекты "Киевводоканала", которые осуществляют сбросы в поверхностные воды, это Бортническая станция аэрации и Деснянская водопроводная станция. Деснянская водопроводная станция сбрасывает в Русановский пролив так называемые "промывные воды" - это вода, которая остается после промывки фильтров и содержит только вещества природного происхождения, изъятые из речной воды в процессе превращения ее в питьевую. Никаких вредных химических примесей такая вода не имеет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сброс промывных вод в реку осуществляется согласно разрешения на специальное водопользование и предельно допустимым сбросом веществ с обратными водами.
"Качественные показатели сброса "сточных вод" ежемесячно контролируются лабораторией Деснянской водопроводной станции. По результатам проведенных Сообществом в 2019 году и в предыдущие периоды исследований состава промывных вод, превышения нормативных показателей нет, следовательно, условия разрешения Сообщества нарушаются. Кроме того, вокруг места сброса организовано санитарную зону", - добавили в пресс-службу.
Напомним, в столичном водоканале рассказали, как будут обеспечивать водой в случае загрязнения Днепра.