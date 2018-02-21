У Київській області під овечою фермою виявили підпільний спиртзавод
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Київській області ліквідовано замаскований під овечу ферму завод, в якому виготовлявся фальсифікований спирт. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Укрспирту”.
Підпільний завод виявили на території с. Малі Єрчики Сквирського району співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) спільно з прокуратурою та експертами ДП “Укрспирт”. Відзначається, що виробничі потужності були розташовані під землею на глибині до 5 поверхів.
Правоохоронці вилучили 15 тисяч літрів виготовленого на цьому заводі фальсифікату і устаткування загальною орієнтовною вартістю 6,4 млн грн. На думку фахівців, на такому обладнанні неможливо досягти повного очищення денатурованого спирту.
“Про масштаби говорить потужність заводу від 7 до 15 тонн спирту на добу. Це від 14 до 30 тисяч умовних пляшок горілки. Для довідки Україна споживає понад 3,5 млн декалітрів імпортованого денатурованого спирту”, — зазначається у повідомленні.
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