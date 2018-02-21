В Киевской области под овечьей фермой обнаружили подпольный спиртзавод
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Киевской области ликвидирован замаскированный под овечью ферму завод, в котором изготавливался фальсифицированный спирт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укрспирта”.
Подпольный завод обнаружили на территории с. Малые Ерчики Сквирского района сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) совместно с прокуратурой и экспертами ГП “Укрспирт”. Отмечается, что производственные мощности были расположены под землей на глубине до 5 этажей.
Правоохранители изъяли 15 тысяч литров изготовленного на этом заводе фальсификата и оборудования общей ориентировочной стоимостью 6,4 млн грн. По мнению специалистов, на таком оборудовании невозможно достичь полной очистки денатурированного спирта.
“О масштабах говорит мощность завода от 7 до 15 тонн спитра на сутки. Это от 14 до 30 тыс. условных бутылок водки. Для справки Украина потребляет свыше 3,5 млн декалитров импортируемого денатурированного спирта”, — отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, в барах Николаева наливали суррогат .