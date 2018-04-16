У Київській області на чотири дні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

"16-17 квітня у східних районах області місцями високий рівень (4 класу) пожежної небезпеки", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у неділю в Києві максимальна температура повітря вдень побила рекорд 1972 року, а ніч на понеділок стала найтеплішою з 1881 року.