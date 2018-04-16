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У Київській області на чотири дні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У Київській області на чотири дні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

 • 10332 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Київській області на 16-20 квітня о7голосили надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки. Про це повідомили УНН у прес-службі Укргідромецентру.

"16-17 квітня у східних районах області місцями високий рівень (4 класу) пожежної небезпеки", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у неділю в Києві максимальна температура повітря вдень побила рекорд 1972 року, а ніч на понеділок стала найтеплішою з 1881 року. 

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