У Київській області на чотири дні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Київській області на 16-20 квітня о7голосили надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки. Про це повідомили УНН у прес-службі Укргідромецентру.
"16-17 квітня у східних районах області місцями високий рівень (4 класу) пожежної небезпеки", - додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у неділю в Києві максимальна температура повітря вдень побила рекорд 1972 року, а ніч на понеділок стала найтеплішою з 1881 року.