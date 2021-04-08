У Київраді відповіли Офісу Зеленського на критику за друк спецперепусток
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко запропонував перевести органи центральної влади на дистанційну роботу та повернути отримані ними 81 тис. спеціальних перепусток. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
Так, Бондаренко прокоментував інформацію Офісу Президента, що нібито столична міська влада не забезпечила достатню кількість спецперепусток на громадський транспорт.
Цитата:
"Я б запропонував центральним органам виконавчої влади повернути 81 тис. спецперепусток, які ними отримано. Я вважаю, за ці 81 тис. ми точно забезпечимо всіх медичних працівників. А центральні органи виконавчої влади, мабуть, є сенс перевести на дистанційну роботу й прислухатися до тих рекомендацій, що дає МОЗ, якщо вони не прислухаються до рекомендацій місцевої влади", - сказав Бондаренко.
Що було раніше
В Офісі Президента Україн вважають неприпустимою ситуацію з забезпеченням спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури у Києві.
У Києві з 5 квітня запроваджено суворі карантинні обмеження, які торкнуться і роботи громадського транспорту.
Обмеження, які діятимуть щонайменше до 16 квітня торкнуться роботи усього громадського транспорту, як наземного так і підземного.
Потрапити до транспорту можна виключно за спецперепустками, які зможуть отримати працівники підприємств критичної інфраструктури.
Водночас у соцмережах з’явились повідомлення про те, що не всі медики змогли вчасно отримати перепустки, а тому до громадського транспорту їх не пустила поліція.
Мер Києві Віталій Кличко 7 квітня повідомив, що департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже 500 тисяч спецперепусток на проїзд у громадському транспорті столиці.
Нагадаємо, понад 360 народним депутатам Верховної Ради України видали спецперепустки для проїзду у громадському транспорті на тлі введення таких обмежень у Києві.