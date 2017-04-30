У Київраді опублікували графік роботи Русанівських фонтанів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Відзавтра у Києві запрацюють Русанівські фонтани. Графік роботи фонтанів на своїй сторінці у Facebook опублікував депутат Київради Олесь Маляревич, передає УНН.
“1 травня розпочинається сезон роботи Русанівських світло-музичних фонтанів! Публікую графік роботи!”, — написав О.Маляревич.
Так, щопонеділка завжди буде санітарний день, так що в цей день тижня фонтани не працюватимуть.
По вівторках, середах і четвергах фонтани працюватимуть з 7:00 до 9:00 ранку і з 14:00 до 23:00 по обіді.
Світловий супровід в травні і серпні буде з 21:00 до 23:00. У червні і липні з 21:30 до 23:00. У вересні з 20:30 до 23:00.
По п’ятницях фонтани працюватимуть на годину довше, тобто з 7:00 до 9:00 і з 14:00 до 24:00.
При цьому світловий супровід в травні і серпні буде з 21:00 до 24:00, а у червні і липні з 21:30 до 24:00. У вересні з 20:30 до 24:00.
Крім цього, у п’ятницю та суботу, кріс світлового, відвідувачам слід очікувати і музичний супровід.
Як повідомляв УНН, з 1 травня в Києві запрацюють центральні фонтани та комплекс на Русанівці.