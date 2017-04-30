В Киевсовете опубликовали график работы Русановских фонтанов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. С завтрашнего дня в Киеве заработают Русановские фонтаны. График работы фонтанов на своей странице в Facebook опубликовал депутат Киевсовета Олесь Маляревич, передает УНН.
"1 мая начинается сезон работы Русановских свето-музыкальных фонтанов! Публикую график работы!", - написал О.Маляревич.
Так, по понедельникам всегда будет санитарный день, так что в этот день недели фонтаны не будут работать.
По вторникам, средам и четвергам фонтаны будут работать с 7:00 до 9:00 утра и с 14:00 до 23:00 после обеда.
Световое сопровождение в мае и августе будет с 21:00 до 23:00. В июне и июле с 21:30 до 23:00. В сентябре с 20:30 до 23:00.
По пятницам фонтаны будут работать на час дольше, то есть с 7:00 до 9:00 и с 14:00 до 24:00.
При этом световое сопровождение в мае и августе будет с 21:00 до 24:00, а в июне и июле с 21:30 до 24:00. В сентябре с 20:30 до 24:00.
Кроме этого, в пятницу и субботу, крис светового, посетителям следует ожидать и музыкальное сопровождение.
Как сообщал УНН, с 1 мая в Киеве заработают центральные фонтаны и комплекс на Русановке.