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У "Київавтодорі" розповіли, на який вулицях у 2018-му зроблять капітальний ремонт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У 2018 році у Києві капітально відремонтують три проспекти. Про таке заявив в ефірі “5 каналу” генеральний директор КК “Київавтодор” Олександр Густєлєв, передає УНН.

У "Київавтодорі" розповіли, на який вулицях у 2018-му зроблять капітальний ремонт

“У цьому році буде виконаний капітальний ремонт проспекту імені Степана Бандери. Ми продовжимо по вулиці Теліги і в той же час відпрацюємо Бандери. Тобто напрямок між Шулявським шляхопроводом і Північним мостом буде завершений повністю до кінця року”, — сказав Густєлєв.

Він також додав: “У цьому році буде зроблений капітальний ремонт всього проспекту Палладіна і вулиці Заболотного по Великому кільцю”.

Щодо вулиці Богатирської — відпрацьовується проект, який ще має пройти експертизи. Але, ймовірно, роботи на Богатирській проводитимуть уже в 2019 році, сказав очільник “Київавтодору”.

Густєлєв також пояснив, чому досі не відремонтовані дороги в центрі столиці: “Спроможність міста пропускати трафік не дає можливості зробити капітальний ремонт центральних вулиць, вкритих бруківкою. От минулого року ми до Дня Незалежності здали капітальний ремонт вулиці Михайлівської. Уявіть, якби ми ще закрили Європейську площу”.

Густєлєв додав, що “Київавтодор” закупив європейське обладнання для ремонту дорожнього покриття довкола люків.

Як повідомляв УНН, Гройсман сказав, коли в Україні відремонтують усі дороги.

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