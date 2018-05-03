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В "Киевавтодоре" рассказали, на которых улицах в 2018-м сделают капитальный ремонт

Киев • УНН

 • 11103 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В 2018 году в Киеве капитально отремонтируют три проспекта. О таком заявил в эфире “5 канала” генеральный директор КК “Киевавтодор” Александр Густелев, передает УНН.

В "Киевавтодоре" рассказали, на которых улицах в 2018-м сделают капитальный ремонт

“В этом году будет выполнен капитальный ремонт проспекта имени Степана Бандеры. Мы продолжим по улице Телиги и в то же время отработаем Бандеры. То есть направление между Шулявским путепроводом и Северным мостом будет завершено полностью до конца года”, — сказал Густелев.

Он также добавил: “В этом году будет сделан капитальный ремонт всего проспекта Палладина и улицы Заболотного по Большому кольцу”.

По улице Богатырской — отрабатывается проект, который еще предстоит пройти экспертизы. Но, вероятно, работы на Богатырской будут проводить уже в 2019 году, сказал глава “Киевавтодора”.

Густелев также объяснил, почему до сих пор не отремонтированы дороги в центре столицы: “Способность города пропускать трафик не позволяет сделать капитальный ремонт центральных улиц, покрытых брусчаткой. Вот в прошлом году мы Дню Независимости сдали капитальный ремонт улицы Михайловской. Представьте, если бы мы еще закрыли Европейскую площадь”.

Густелев добавил, что “Киевавтодор” закупил европейское оборудование для ремонта дорожного покрытия вокруг люков.

Как сообщал УНН, Гройсман сказал, когда в Украине отремонтируют все дороги.

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