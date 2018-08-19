У "Київавтодорі" розповіли, коли відновлять рух вулицею Антоновича
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Рух автомобілів на вулиці Антоновича в центрі столиці планують відновити у понеділок до 14:00. Про це заявив керівник "Київавтодору" Олександр Густєлєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Роботи триватимуть протягом усієї ночi. „Київавтодор“ докладає максимум зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати провал дорожнього покриття на вул. Антоновича i мінімізувати незручності для киян. Вже завтра, в середині дня, рух транспорту вулицею Антоновича плануємо повністю відновити”, — зазначив О.Густєлєв.
За його словами, зараз тривають роботи з відновлення основи пошкодженого дорожнього покриття. Проте вони ускладнюються через велику кількість інженерних комунікацій під проїжджою частиною вулиці (побутова, дощова, зливова каналізації).
Дорожники працюють над ліквідацією наслідків аварійної ситуації з 2-ї години ночi.
Як повідомляв УНН, на вулиці Антоновича в Києві після дощу провалився асфальт, рух транспорту наразі обмежений.