У Києві з’явився мурал на честь українських захисників

ukru
10:29 • 74796 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 85973 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 96034 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 133892 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 320762 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 418099 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 329396 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353576 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311119 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224675 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.3 м/с
77 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 90453 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 99286 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 102137 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 57920 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 40216 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 74728 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 133822 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 435040 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 574828 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 604404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 30899 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 57920 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 102137 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 218990 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 418077 перегляди
Актуальне
У Києві з’явився мурал на честь українських захисників

У Києві з’явився мурал на честь українських захисників

Київ • УНН

 • 997888 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Артоб’єкт під назвою «Заради свободи» створили художники об’єднання Paint Hunters за сприяння компанії FAVBET, передає УНН.

Картину малювали протягом кількох тижнів, працюючи з ранку до пізнього вечора. Щоб нанести стінопис заввишки у п’ять поверхів, використовували підйомну техніку. Тепер це одна з найбільших вуличних картин на Подолі, побачити її можна вже зараз на будівлі по вул. Ігорівській, 16.

За задумом команди проєкту, мурал із зображенням українського воїна та коротким віршем — символ нескореності українців та посвята незламності українських військовослужбовців.

«Сірість та безвихідь, так звичні нашому агресору, ніколи не знайдуть в нашій країні ані розуміння, ані підтримки. Як би не було складно, ми живемо та йдемо вперед. Саме тому FAVBET продовжує підтримувати спортивні та культурні проєкти, дарувати емоції та підтримувати ЗСУ. Цей мурал — наша вдячність воїнам та подарунок усім киянам, що відстояли місто, якому пророчили всього “три дні”», — розповів креативний тімлід FAVBET Анатолій Симачинський.

Творці муралу — художники Мар’ян Мотрук та Дмитро Касянюк з Paint Hunters, які були авторами оформлення «Потягу до перемоги» Укрзалізниці, присвяченого оборонцям «Азовсталі», а також реалізували кілька великих проєктів в українських містах.

«Мені хотілося, щоб люди були вдячні військовим, завдяки яким ми залишились на своїй землі, під своїм жовто-блакитним прапором. І ця картина — один з проявів цієї вдячності, який і через роки нагадуватиме про тих, завдяки чиїй хоробрості та відданості ми зберегли незалежність та здобули перемогу», — розповідає художник Дмитро Касянюк з Paint Hunters.

Разом з муралом команда проєкту також презентувала відео про його створення з таймлапсом творчого процесу та інтерв’ю з авторами. Подивитися його вже зараз можна на Ютуб-каналі FAVBET.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61