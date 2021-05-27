У Києві зранку утворилися затори: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі значно ускладнено рух на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Голосіївському та Степана Бандери.

Окрім того, затори фіксуються на вулицях Вадима Гетьмана, Великій Васильківській, Олени Теліги, Соборній. Також рух ускладнений на вулицях Пушкіна, Кирилівській та Богатирській.

Тим часом, на лівому березі Києва рух ускладнений на проспектах Броварському, Визволителів, Юрія Гагаріна, Романа Шухевича і на Дарницькому шосе.

Рух на двох мостах - Дарницькому, Патона - ускладнено у напрямку правого берега. На мостах Метро, ​​Північному і Південному спостерігається ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Додамо

За прогнозами синоптиків дощі в Україні триватимуть до кінця робочого тижня.